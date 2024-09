Artigianato e Palazzo, aumentano i visitatori: 1800 sono under 30

Firenze, 17 settembre 2024 - Artigianato e Palazzo chiude la 30/a edizione con un'affluenza di pubblico in crescita del 25% rispetto all'anno precedente, ben 1.800 i visitatori under 30, grazie anche ad un accordo con Unicoop Firenze. "È una ulteriore conferma che il mondo dell'artigianato può essere attrattivo anche per le nuove generazioni", affermano gli organizzatori Sabina Corsini e Neri Torrigiani. L'artigiana più apprezzata dal pubblico è stata in questa edizione la giovane ceramista Benedetta Faravelli che al termine della mostra ha ricevuto il Premio Perseo. In apertura della Mostra era stato consegnato il Premio Fondazione Cr Firenze all'Opificio delle Pietre Dure. A questo si è aggiunto il Premio La Grande Bellezza by Starhotels andato a Cecilia Rinaldi con Amphora, opera di forma circolare che racconta di un tempo lontano risalente all'epoca romana e alle tradizioni regionali di una cultura popolare antica. Quest'anno invece il Premio Giorgiana Corsini del Comitato promotore di Artigianato e Palazzo per lo stand più curato è stato assegnato a Intrecci Vegetali di Martina Nocentini che avrà così uno spazio omaggio alla mostra 2025.