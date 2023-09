Campi Bisenzio, torna il cartello di appuntamenti Auser del Tempo Ritrovato

Firenze, 18 settembre 2023 - Sabato 30 settembre, nella limonaia di Villa Montalvo di Campi Bisenzio avrà luogo l’inaugurazione della stagione 2023-24 de ‘Il Tempo Ritrovato’. L’Auser ritorna dopo la pausa estiva, incoraggiata dal bilancio nettamente positivo della precedente stagione che dobbiamo interamente all’impegno appassionato e instancabile dei volontari ed alla partecipazione costante e numerosa dei soci. Interverrà il gruppo di giovani musicisti, Storyteller Ensamble, di formazione classica e moderna. E’ un ritorno che ha, come sempre, lo scopo di ritrovare e rinnovare il tempo della socialità e della solidarietà. Anche quest’anno il programma si articola in varie parti ciascuna delle quali affronta temi e iniziative diversi. La prima parte che possiamo definire più specificamente culturale, comprende le conferenze e gli incontri a tema che spaziano dall’arte, alla psicologia, all’educazione, alla letteratura, al cinema, alla musica, alla storia e si avvale della competenza di molti relatori tra i quali Roberto Corazzi per l’arte, Giuseppe Sparnacci e Giovanni Bacci per la storia, Massimiliano Testi del Centro Meme per la psicologia, Sandra Passerotti per la formazione scolastica, Michele Cinti per la letteratura italiana e Julian Mac Laclan Frullani per la letteratura inglese. Costantino Maiani presenterà il film “Il domani di Laura” e Sandra Puccini curerà un Open lab presso il laboratorio delle Bucacenci. Infine Deborah Castellucci curerà l’evento musicale pre-natalizio a chiusura della prima parte del programma. Le tre proposte riguardano, in continuità con le precedenti stagioni, Il Circolo del Ben-essere a cura della Presidente Paola Lupparelli e il Salotto del giovedì a cura di Anna Maria Guideri che riprenderanno le loro attività unitamente il 21 settembre, a ingresso libero, per poi proseguire distintamente con scadenza mensile sempre di giovedì. Il 21 settembre alle 16 alla Limonaia di Villa Montalvo di campi Bisenzio ‘I soccorsi e i salvati: salvataggio di migranti in Toscana’ con testimonianze di Paolo Rosini, Pa Humanitas Firenze, e Vinicio Bianchi, Croce Verde Lucca Gruppo tecnico di supporto Anpas Toscana. Un ricordo di Michela Murgia da parte di Annamaria Guideri. Sono previste visite ad alcune Eccellenze toscane: Palazzo Spinelli, L.a Scuola del cuoio, La Fattoria di Volmiano. Saranno riproposti vari laboratori e corsi: Yoga sulla sedia a cura di Raffaella Del Turco; Il laboratorio di disegno a cura di Brunella Fontani; Il laboratorio di lingua inglese a cura di Julian Mac Laclan Frullani; Il laboratorio di scrittura creativa a cura di Maila Meini; il progetto Trame a cura del centro Meme; gli incontri di alfabetizazione informatica su prenotazione a cura di Paolo Berni. Il laboratorio di microsartoria delle Bucacenci aprirà il lunedì e il giovedì di ogni settimana. Sono previste esperienze culturali di arte (Paolo Cassai) e di filosofia (Rosanna Rossi). Il Direttore della scuola di musica Massimo Barsotti proporrà i dialoghi musicali con tre incontri settimanali ad ottobre. L’Auser proseguirà l’impegno con le scuole di ogni ordine e grado con un ricco progetto, quest’anno in collaborazione con L’antica società del buonumore e Pro Campi-Pro Loco; hanno curato la stesura Ornella Mercuri, Panaiula Gallazzi e Fabrizio Nucci. L’Auser ha rinnovato le convenzioni con: Il teatrodante Carlo Monni, il teatro Metastasio e la Cap Viaggi di Prato. Saranno a disposizione per una prima consulenza legale gratuita su appuntamento gli avvocati: Bacci Donata, Fanti Benedetta e Sanesi Federica. Altri progetti (laboratori, incontri, socialità attiva con le scuole) non ancora in calendario saranno pubblicati di volta in volta sul nostro blog e sulla nostra pagina Facebook.