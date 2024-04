Amici della Musica di Firenze, gran finale con il Trio Gaspard

Firenze, 11 aprile 2024 – Violino, corno e pianoforte. Alla formazione geniale, inventata da Brahms, è affidato il penultimo concerto della stagione degli Amici della Musica di Firenze. Sabato 13 aprile, alle 16.00, al Saloncino del Teatro della Pergola, saranno di scena Marco Rizzi al violino, Alessio Allegrini al corno e Benedetto Lupo al pianoforte. Il trio offrirà la rara occasione di ascoltare i principali capolavori scritti per questo organico, come il Trio di Ligeti e il Trio in mi bemolle maggiore op. 40 di Brahms. A completare il programma, gli Intermezzi op. 117 per pianoforte di Brahms e il Tempo di Ciaccona dalla Sonata in sol minore per violino solo di Bartók. Tre numero perfetto anche domenica 14 aprile, alle 21.00, al Teatro Niccolini quando, per la conclusione della stagione concertistica, gli Amici della Musica ospiteranno il debutto del Trio Gaspard. Fondato nel 2010 da musicisti provenienti da Germania, Grecia e Regno Unito, il Trio Gaspard ha un approccio unico e fresco al repertorio cameristico ed è uno dei trii con pianoforte più apprezzati della sua generazione. In programma brani di Winkelman, Haydn, Veress, Brahms e Schumann. Oltre ad esplorare il repertorio storico per trio con pianoforte, il Gaspard lavora regolarmente con compositori contemporanei e, attualmente, sta realizzando un ampio progetto che prevede la registrazione dell'integrale dei Trii di Haydn, associati alla commissione di nuovi lavori cameristici.