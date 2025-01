Alessandro Bergonzoni al Puccini con “Arrivano i dunque”

Firenze, 14 gennaio 2025 – Il 17 e 18 gennaio a Firenze, al Teatro Puccini, arriva Alessandro Bergonzoni con 'Arrivano i dunque'. Si possono acquistare i biglietti in due settori: nel primo al prezzo di 27 euro, nel secondo al prezzo di 22 euro, esclusi i diritti di prevendita. Questa la trama, come riporta una nota del teatro Puccini: “Un’asta dei pensieri. Cerco il miglior (s)offerente per mettere all'incanto il verso delle cose: magari d'uccello o di poeta. Parto dallo sproposito, per la rifusa, con la congiungivite, varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah. C’realta! Lunire all'esistente l'atra nuova san(t)itá, nelle nostre avannotti larvate. Grossomodo, seguendo i miei estinti, preganti di continuare a infinire. Mi sono fatto prendere la mano (sposato o salvato dall’annegar?). Il tempo stringe, non è sempre abbraccio, ma corda o lenzuolo. Basta affacciarsi sul percipizio e sentir lindimostrabiliante sciamanumanesimo tradotto in esasperanto. La scenografia “èscatologica”, il sole blu, la giovane saracinesca su (ermetica perché io mistero), altrista in un tealtro ove nulla accade senza tutti. Manca poco? Tanto é inutile? Non per niente tutto chiede!”.