Al ballerino Marco Pierin il 'Premio alla danza Max Ballet Academy'

Firenze, 22 aprile 2024 - Sarà assegnato a Marco Pierin, già primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, il 'Premio alla Danza Max Ballet Academy', giunto quest'anno alla sesta edizione. La cerimonia di consegna è in programma il 18 giugno al Teatro Cartiere Carrara durante lo spettacolo di fine anno. Il riconoscimento, nato dalla volontà dell’accademia fiorentina, dal 1995 offre un progetto multidisciplinare nelle varie arti dello spettacolo con particolare attenzione al percorso di crescita dei suoi giovani allievi. L’intento del premio, consegnato nelle precedenti edizioni agli ex primi ballerini del Maggio Musicale, Luciana Savignano, Viviana Durante, Mario Marozzi e Pompea Santoro, è quello di omaggiare chi con sacrificio e serietà si è fatto strada nell’arte tersicorea, rafforzare la cultura della danza ed esser fonte di ispirazione per i giovani che si formano nel nostro territorio.