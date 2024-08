A Villa Vogel torna 'Sotto le stelle'

Firenze, 9 agosto 2024 – La notte di San Lorenzo e dunque il 10 agosto, a Firenze, spazio a una serie di iniziative. Oltre al tradizionale evento di San Lorenzo – con cocomero e pasta al ragù a volontà – attenzione a ciò che accade a Villa Vogel, nel parco in via Canova. Qui dalle ore 20.30 ci sarà la manifestazione 'Sotto le stelle': prevista la giostra gratuita e cocomerata gentilmente offerta da Vogel Bistrot. Alle 20.45 spazio anche alla serata con la Società astronomica fiorentina, per guardare stelle e pianeti. Alle 21.30, nell'Arena estiva Villa Vogel Max n'Paula, musica da ascoltare e ballare. Una serata dunque, organizzata dal Comune di Firenze, che prevede tante opportunità.