A Scandicci torna Borgo DiVino 2024

Firenze, 7 marzo 2024 - Torna sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 marzo il wine festival “Borgo DiVino” che per il terzo anno sarà ospitato dal Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. Sono 111 aziende rappresentate e realtà vitivinicole provenienti da 15 diverse regioni italiane e da fuori Paese. Da sabato a lunedì saranno così tre giorni interamente dedicati alla cultura del vino, occasione unica per il pubblico di conoscere da vicino i produttori, le loro storie, nuovi territori e metodi di lavoro, potendo scegliere di degustare tra 529 etichette presenti ed acquistare, a prezzo di cantina, i vini presenti nel percorso espositivo, nel Wine Shop.

Numeri, varietà e qualità delle aziende che ne fanno una delle manifestazioni di settore più attese del calendario regionale. Gli orari dell’evento saranno sabato 9 marzo dalle 10.30 alle 19.30, domenica 10 marzo dalle 10.30 alle 19.30 e lunedì 11 marzo dalle 10.30 alle 17.00. Al wine festival si potrà accedere con un biglietto di ingresso di 20 euro (17 euro ridotto soci Coop, Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa, Fisar Firenze, GoWine e Off.Cu.Bo.) o con un abbonamento valido per due giorni al prezzo di 30 euro, che comprenderà oltre alla degustazione di tutti i vini presenti, un bicchiere VDGlass, che rimarrà al visitatore, il portabicchiere personalizzato della manifestazione, una penna ed un libretto per gli appunti sugli assaggi.

Novità importante per questa edizione 2024 sarà l‘area ristoro interna al festival, gestita da Passaguai Cibo e Vino, allestita proprio a fianco dei banchi degustazione, che darà la possibilità al pubblico di rimanere all’interno del centro Rogers anche per un veloce pasto. L’evento si svolgerà a due passi dalla fermata “Resistenza” della linea 1 della tramvia che collega in modo rapido, sicuro e sostenibile Scandicci con la stazione di Santa Maria Novella a Firenze o con il parcheggio di Villa Costanza, consentendo di raggiungere comodamente la manifestazione, dove per altro saranno a disposizione etilometri volontari e gratuiti per chi ne facesse richiesta, senza dover prendere l’auto ed in assoluta sicurezza.

Come ormai classico di questo evento non mancheranno le Masterclass di approfondimento, ed anche quest’anno gli appuntamenti si svolgeranno presso l’adiacente “Saletta Cna”: la prima Masterclass, fissata per sabato 9 marzo alle 15.30, sarà dedicata al Pinot Noir e Metodo Champenoise, mentre a seguire, dalle 17.00 sarà la Borgogna la protagonista della seconda masterclass con una introspettiva tutta dedicata alla Domaine Chevalier di Ladoix, Cote d’or, entrambi guidati dal Master Champagne Massimiliano Cappelli; la terza Masterclass si svolgerà invece domenica 10 marzo alle 15.30 dedicata all’Universo Riesling, con tre grandi terroir a confronto Pfalz, Mosella, Rheingau. Conduce Nicoletta Dicova, wine educator e ambasciatrice della VDP in Italia.