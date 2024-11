A Firenze strade intitolate a Curie e Paper

Firenze, 20 novembre 2024 - A Firenze due nuove strade, nell'area dell'ex Manifattura Tabacchi, saranno intitolate a Marie Curie ed Ernestina Paper, pioniere della scienza. È quanto deciso dalla giunta che ha approvato una delibera proposta dall'assessora alla toponomastica Caterina Biti. “Sono davvero due figure di grande spessore – commenta Biti – che arricchiscono il novero dei luoghi di Firenze dedicati alle donne. In questi ultimi anni l’amministrazione ha lavorato molto per colmare il grande scarto e implementare i toponimi al femminile. Ci piace che queste intitolazioni a donne forti ed emancipate avvenga a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La scelta dei luoghi, inoltre, è particolarmente adeguata: si intitolano due strade a due donne così all’avanguardia per la loro epoca in un quartiere, la Manifattura Tabacchi, luogo di una importante rigenerazione urbana all’insegna della modernità”. Curie è considerata la madre della fisica moderna e ha vinto due premi Nobel. Paper è stata la prima donna a laurearsi in medicina in Italia dopo la nascita dello stato unitario proprio a Firenze.