A Firenze l'evento sulla “nascita della democrazia della città”

Firenze, 22 marzo 2024 - L’evento “La nascita della democrazia della città da Fabiani a La Pira: Storia della Comunità dell’Isolotto”, organizzato dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani, si terrà sabato 23 marzo, ore 17, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con una tavola rotonda sul tema e la proiezione de “Le chiavi di una storia” film documentario di Federico Micali. Alla tavola rotonda parteciperanno oltre a Luca Milani e Federico Micali, l’ex assessore del Comune di Firenze Franco Camarlinghi, il presidente dell’associazione Fioretta Mazzei Giovanna Carrocci, la docente di storia contemporanea dell’Università di Firenze Simonetta Soldani e Marco Benvenuti in rappresentanza della Comunità dell’Isolotto. Presenti il giornalista Alberto Severi, i consiglierei del Comune di Roma Giovanni Caudo e Flavia De Gregorio. “Quest’anno ricordiamo i 50 anni dalla scomparsa di Mario Fabiani, 70 anni dalla consegna delle prime chiavi al Quartiere dell’Isolotto ed i 120 anni di Giorgio La Pira. Tra le iniziative in ricordo della nascita di questo quartiere – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – l’iniziativa di sabato prossimo propone, attraverso un docufilm, una stagione politica e culturale per molti versi straordinaria: la Firenze da Mario Fabiani, primo sindaco dopo la Liberazione fino al sindaco Giorgio La Pira”.