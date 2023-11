A Firenze l’anteprima de 'I naufraghi' al teatro La Compagnia

Firenze, 30 novembre 2023 - Due donne e due storie. Due visioni all’apparenza contrastanti dello stesso universo femminile, parole e silenzi, luci e ombre, donne così diverse nella loro unicità ma accomunate dalla stessa voglia di ripartire in un periodo difficile della storia italiana, quel post Covid che ha segnato come non mai ciascuno di noi. “I Naufraghi” di Giovanni Brancale è un film che parla al cuore di tutti coloro che hanno toccato il dolore con mano e sono stati capaci di ripartire. 60 minuti vissuti con intensità, articolati in una prima parte noir incentrata sulla morte di una giovane ventenne ricostruita attraverso le testimonianze delle persone che l’hanno conosciuta, e una seconda parte più introspettiva, dove la protagonista è una donna eremita che, pur vivendo in solitudine, si apre agli altri donando la sua umanità e il suo tempo. Anteprima de 'I naufraghi' mercoledì 6 dicembre 2023, alle ore 21, nel Teatro Cinema 'La Compagnia' di Firenze (Via Cavour 50 r). L’inquadramento spazio-temporale della prima storia, ambientata nell'area ex manicomio parzialmente abbandonato di San Salvi a Firenze, una piccola città nella città stessa, le voci dei personaggi e il bianco e nero del linguaggio cinematografico, si contrappongono e si fondono con l’infinito della seconda storia, il silenzio che pervade la scena e i colori della natura circostante. I personaggi si intrecciano volutamente tra le due parti del film, per sottolineare la convinzione che in vicende apparentemente votate al naufragio si può trovare un filo di speranza comune, una traccia di luce che non fa soccombere e guardare avanti, oltre le sconfitte vere e apparenti. Ingresso libero.

Cast: Alisea Batazzi, Emma Novelli, Duccio Mazzocchi, Massimo Grigò, Silvia Frasson, Monica Bauco, Credo Sossou, Giovanni Albertini, Marcello Sbigoli, Simone Castano, Luigi D’Angelo. Scritto e diretto da Giovanni Brancale. Direttore della fotografia e montaggio: Francesco Ritondale. Fonico di ripresa diretta e missaggio audio: Marco Galardi. Scenografia: Valentina Brancale. Post produzione e coloring a cura di Video Ergo Sum. Gaffer: Giuliano Brancale Organizzazione Generale: Diane Bouvier. Musiche: Francesco Marinello (Penkala). ‘Gloomy Sunday’ interpretato da Linda Berdicchia (canto) e Matteo Ciabini (chitarra).