A Firenze arrivano i 'Reading Party' newyorkesi

Firenze, 22 marzo 2025 - La community “Libri Sottolineati” porta nel capoluogo toscano un evento unico nel suo genere: il “Reading Party”, il format americano che trasforma la lettura in un’attività collettiva e interattiva, per stimolare un ritorno alla cultura del libro come momento di socializzazione. L'appuntamento è per domenica 23 marzo 2025, dalle 17 alle 19:30, presso Il Conventino Caffè Letterario, in Via Giano della Bella, 20, a Firenze, una location che unisce la tradizione culturale fiorentina a un’atmosfera informale e conviviale, ideale per un pomeriggio di lettura e condivisione.

Cos'è il Reading Party? È un'iniziativa ideata dalla società americana “Reading Rhythms” con l'obiettivo di mettere in pausa la frenesia della città e creare una nuova forma di socialità attraverso la lettura, in alternativa ai soliti aperitivi o feste nei locali. L'evento ha riscosso subito un grandissimo successo, fino a travalicare i confini americani e raggiungere anche l'Italia, dove la community culturale “Libri Sottolineati” collabora direttamente con Reading Rhythms per diffondere il format originale dei Reading Parties nelle principali città del nostro Paese. L'obiettivo è quello di creare appuntamenti ricorrenti con cadenza mensile, coinvolgendo un numero sempre maggiore di appassionati lettori.

Come funziona il Reading Party? Le regole sono semplici. La parola d’ordine è accessibilità: non ci sono vincoli di età né di background. Basta portare il proprio libro e avere voglia di socializzare. L’evento prevede l’alternarsi di momenti di lettura silenziosa individuale a sessioni di dibattito di gruppo – stimolate e guidate dagli organizzatori del party – durante le quali si ha la possibilità di condividere opinioni, scoprire nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e, perché no, stringere nuove amicizie. Il tutto accompagnato da una delicata playlist musicale e da un delizioso buffet. È proprio l'aspetto interattivo e relazionale che rende il format del “Reading Party” unico e diverso rispetto ai tradizionali incontri di lettura o book club. "È un'opportunità per ritagliarsi del tempo di qualità dedicato alla lettura, lontano dalle distrazioni quotidiane", spiegano Antonio Roberto e Alessio Ruggiero, fondatori di Libri Sottolineati. "Un'esperienza immersiva in cui i libri diventano il mezzo per creare conversazioni e connessioni con i presenti, anche se inizialmente sono estranei, in un ambiente stimolante e inclusivo”.