24 marzo, a Firenze la caccia al tesoro su Don Milani

Firenze, 19 marzo 2024 - “Da Dante a Don Milani: il valore e il prezzo della libertà” è il titolo scelto da Legamidarte per riunire due eventi distinti, ma strettamente legati tra loro: una caccia al tesoro tra le strade del centro di Firenze e un concerto finale accompagnato da una video proiezione che amplifica e approfondisce il parallelismo tra i due personaggi. Dante e Don Milani, seppur lontani storicamente, sono accomunati da un simile destino: l’allontanamento da Firenze, perché personaggi scomodi, il primo per la sua appartenenza politica, il secondo per il suo carattere non docile e le sue idee non in linea con la Chiesa di quegli anni. A guardar bene, però, non c’è solo questo ma anche i loro ideali di uguaglianza basata sull’educazione, uno con l’uso del volgare e l’altro con un metodo didattico innovativo. Con la caccia al tesoro si andrà alla ricerca di luoghi evocativi della presenza di Dante e Don Milani a Firenze e del loro messaggio. Il rispetto per i valori umani, per la pace e l’uguaglianza sociale, che ha guidato l’agire di entrambi i personaggi, sono insiti nella storia fiorentina e molti luoghi sono testimoni di questo. Con il concerto eseguito dal vivo del Quartetto I Ventosi, cui si accompagna la proiezione di un cortometraggio realizzato appositamente, il pubblico, grazie alla fusione di musica e immagine, potrà percepire quante radici ha nel tessuto storico e culturale di Firenze il rispetto per i valori umani e la consapevolezza che solo con l’educazione si contribuisce all’uguaglianza tra cittadini. Sia la caccia al tesoro, sia la performance musicale eseguita dall’Ensemble I Ventosi (Marco Bucci, pianoforte, Ugo Galasso, clarinetto, Marco Papeschi, violino e Damiano Puliti, violoncello) ed ospitata presso la Gonzaga University di Firenze, sono ideati espressamente per la Festa della Toscana 2023 con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.