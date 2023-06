Ztl notturna Debutto da lunedì Centro storico in versione estiva

Con l’estate arriva la Ztl notturna. Da lunedì, e fino al 9 settembre, San Casciano vara quella che viene definita zona a traffico limitata grande. Di fatto è previsto il divieto di transito dalle 23 alle 6 del giorno successivo in alcune vie del centro storico. Ovvero via IV Novembre, nel tratto piazza Zannoni-via del Cassero, via del Cassero, via Guarducci, piazza Cavour, via Lucardesi, via della Volta, via Vignaccia, via Curiel, via Morrocchesi, piazzetta Martini e piazza Matteotti. La scelta della Ztl estiva è, come sottolinea l’assessore Elisabetta Masti, per "assicurare una maggiore vivibilità nel centro storico durante la fascia oraria notturna".

Per accedere con la vettura, però, il Comune ha istituito una lista bianca con le targhe dei veicoli che hanno diritto a circolare liberamente.

L’accesso sarà consentito agli invalidi e a chi è temporaneamente impedito. Ma anche a anziani, donne in stato di gravidanza, veicoli con persone dirette ai servizi di emergenza, ospiti delle strutture ricettive per il carico e lo scarico dei bagagli. Oltre a veicoli per l’assistenza domiciliare, medici in visita domiciliare, veicoli di chi svolge un lavoro notturno, veicoli di noleggio con conducente.

A questi si aggiungono artigiani per riparazioni d’urgenza, veicoli con a bordo persona con età superiore a 75 anni, veicoli con a bordo bambini fino a due anni. In questi casi per accedere alla Ztl è necessario richiedere l’autorizzazione che deve essere inoltrata via mail fino a 3 giorni successivi al transito. L’accesso è consentito ovviamente ai mezzi di soccorso e di polizia, ai veicoli del Comune di San Casciano, della Asl, ai taxi, ai servizi pubblici e di pubblica utilità. Possono circolare i possessori di contrassegni A, C, A1, E. Info e pronto intervento 055 820325 email [email protected]

Andrea Settefonti