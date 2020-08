Firenze, 6 agosto 2020 - Varchi aperti per il centro storico dalle 16 fino alla mattina alle 7. E sosta consentita fin là dove fino ad ora si poteva andare solo a piedi. L’amministrazione comunale ha deciso che l’eccezionalità del momento meritasse anche uno strappo alla Ztl, che dal 24 agosto fino al 31 ottobre avrà orari molto più permissivi per tutti.

Il sindaco Dario Nardella, con gli assessori alla mobilità Stefano Giorgetti e alle attività produttive Federico Gianassi, ha parlato stamani in videocall alle categorie economiche, spiegando loro in che termini fosse disposto ad andare incontro alle loro richieste.

Ed ecco i nuovi orari che scatteranno da lunedì 24 agosto e che prevedono lo stop della Ztl alle 16, con l’introduzione di due staffe di percorrenza per raggiungere i parcheggi di piazza Strozzi, dove si stima troveranno posto una trentina di posti auto; e piazza Ognissanti, che sarà predisposta per altri sessanta circa.

Sosta prevista fino a mezzanotte, forse l’una di notte. Questi parcheggi saranno controllati dal personale della Sas, con l’introduzione di tariffe in corso di definizione ma comunque scontate . In aggiunta dovrebbe arrivare anche lo spazio sosta in San Lorenzo, dalle 20.30 fino a mezzanotte, nell’area lasciata libera dai banchi del mercato, specialmente in via dell’Ariento, dove si stima possano trovare posto tra le 80 e le 100 auto. Confcommercio ha chiesto inoltre al sindaco di intervenire su Firenze Parcheggi, affinché si proceda ad abbassare i costi della sosta nelle strutture della città, che regolarmente restano con numerosi posti liberi. Ecco le indicazioni: dalle 8 alle 20 costo di 1euro l’ora; dalle 20 alle 8 tariffa 0.50 l’ora.

L’obiettivo è incentivare fiorentini, toscani e italiani in genere a frequentare la città, sia durante il giorno per il commercio tradizionale, sia la sera per ristoranti e locali. “Piena soddisfazione per un provvedimento che accoglie la richiesta unanime della categorie economiche per un segnale di attenzione alle loro ragioni, finalizzato a riavvicinare i fiorentini al centro storico - afferma il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni -. Un gesto, quello del sindaco Nardella e la sua giunta, che dimostra piena sintonia con la città e le sue esigenze. Non si tratta di mettere in discussione la filosofia di un progetto di città, che aveva ed ha le sue ragioni, ma di un provvedimento temporaneo per gestire al meglio un’emergenza. Bravo Nardella!".