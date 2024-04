Zone montane svantaggiate. Bando da 10 milioni

Sono in arrivo le indennità compensative per le zone montane svantaggiate. Anche per il 2024 la giunta toscana ha approvato l’attivazione della misura 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) che quest’anno ha una dotazione di oltre 10 milioni di euro. La misura prevede di destinare per un anno 5 milioni complessivi per le zone montane tramite l’erogazione di un’indennità ad ettaro di superficie agricola utilizzata; altri 5 milioni per le zone soggette a vincoli naturali significativi. E infine 50.000 euro per le indennità per lle altre zone soggette a vincoli specifici. La Regione, su proposta della vicepresidente e assessora Stefania Saccardi, ha richiesto alla Commissione europea di incrementare le risorse con ulteriori 11,8 milioni di euro. Se l’Europa darà l’ok la dotazione complessiva della misura ammonterà a quasi 22 milioni di euro. Con la prossima uscita del bando sarà possibile presentare le richieste, tramite il sistema Artea entro il 15 maggio.