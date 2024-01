Zona a traffico limitato. Ora cambiano le regole

di Manuela Plastina

Cambia tutto per la zona a traffico limitato di Reggello. E’ partita ufficialmente dal 5 giugno 2023, ma sollecitata fin dal 2020 e annunciata come ormai imminente nell’estate del 2022, tuttavia, tra approvazioni ministeriali e collaudi, ha preso il via solo all’inizio dello scorso periodo estivo.

Ora si cambia, dopo sei mesi di fase sperimentale con chiusura al transito nel centro storico del capoluogo la notte dei week-end e dei festivi di tutto il corso dell’anno; durante i mesi più caldi, da giugno a settembre, è inaccessibile ogni notte dalle 21 alle 5.

L’amministrazione comunale ha avuto un confronto coi diretti interessati, ossia i negozianti delle vie coinvolte: ha chiesto loro cosa ne pensavano di questo nuovo sistema di limitazione dell’accesso con mezzi privati e di parcheggio nelle vie più centrali. E sono stati proprio i commercianti a dettare la loto ricetta più adatta per una Ztl davvero funzionale e che non danneggi nessuno.

"La maggior parte degli interpellati riconosce il valore aggiunto che la zona a traffico limitato ha avuto nel periodo estivo – conferma il vicesondaco Jo Bartolozzi -. Ma dal confronto con loro e dai nostri sopralluoghi è emersa la possibilità di rimodulare il suo funzionamento. Abbiamo infatti verificato che non ci sono le condizioni per mantenere attiva la Ztl nel fine settimana durante i mesi invernali".

Viene sospesa dunque (e questa è la novità) la zona a traffico limitato per tutto il periodo che va dal primo gennaio al 30 aprile. Per tutto il mese di maggio, sarà attiva solo il fine settimana dal venerdì alla domenica in orario notturno, dalle 21 alle 5 del mattino successivo. Dal primo giugno al 15 settembre, torna attiva tutte le notti dal lunedì alla domenica. Dal 16 settembre a fine anno, di nuovo accesso libero e sosta consentita a tutti. Le vie interessate dalla Ztl restano piazza Garibaldi, piazza Potente, via del Casentino, via della Torre, via dei Molini con divieto di accesso. Quando è attiva, vietata la sosta a tutti i veicoli in piazza Potente.

"Continueremo a vigilare per evitare il verificarsi di situazioni critiche per l’ordine pubblico e la viabilità", promette Bartolozzi.