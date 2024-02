Zia Caterina, i tifosi della Fiorentina le dedicano uno striscione a Lecce: “Forza Zia Cate!”

Firenze, 3 febbraio 2024 – Tutti per Zia Caterina, anche i tifosi della Fiorentina. A Firenze sono in tanti a seguire con apprensione il ricovero in ospedale di Caterina Bellandi, per tutti Zia Caterina del Taxi Milano 25. La tassista più amata di Firenze, ricoverata da diversi giorni all’ospedale di Careggi per una polmonite interstiziale complicata da Covid, sta aggiornando tutti sulle sue condizioni tramite le proprie pagine social.

E ieri sera a Lecce, come detto, anche i tifosi viola si sono schierati al suo fianco. “Forza Zia Cate!” recitava lo striscione, firmato 1926. Un modo per mandare un abbraccio virtuale a Zia Caterina, che ha dedicato la propria vita ai bambini, con la speranza che il suo coloratissimo e gioioso taxi torni a girare per le strade di Firenze quanto prima. Lei stessa ha postato la foto sui social, scrivendo. “Così mi fate emozionareee!”