Zia Caterina resta in ospedale, si complicano le condizioni di salute

Firenze, 31 gennaio 2024 – Si complicano le condizioni di salute di Caterina Bellandi, più conosciuta come Zia Caterina. La tassista più amata di Firenze, ricoverata da diversi giorni all’ospedale Ponte a Niccheri di Bagno a Ripoli per una polmonite interstiziale complicata da Covid, dà un aggiornamento sulle sue condizioni attraverso la pagina social Milano 25 Taxi.

"Zia Caterina – questo l’aggiornamento dall’ospedale – sta affrontando una complicazione clinica severa a livello polmonare per una reazione autoimmune generata come risposta al Covid”.

La pagina social che segue la coloratissima tassista chiede a tutti “di continuare a incoraggiarla, starle vicino, dedicarle un pensiero o una preghiera per la sua pronta guarigione perché Caterina ha bisogno di questo amore che genera vita”.

“Dal suo letto di ospedale – prosegue il post – sogna, pensa ai nuovi progetti e organizza i prossimi mesi in maniera instancabile ed ogni vibrazione positiva aiuta le sue difese immunitarie a combattere”.

I prossimi appuntamenti pubblici della prima metà di febbraio di Zia Caterina sono rimandati “con grande dispiacere”, fa sapere. “Le visite in ospedale, viste le condizioni mediche attuali, saranno ridotte e sarà prestata la massima attenzione ma non sospese. Continueremo ad aggiornarvi perché questa energia di bene che la sta sostenendo non si spezzi e si rafforzi.Lo faremo, come volontari di Milano 25, anche perché Caterina ha sempre creduto che la malattia non è un'onta ma un' opportunità per dimostrare il meglio della nostra umanità. Ora è il nostro momento di sostenerla!”