Wine Paris 2025, Consorzio Vino Chianti sbarca con 27 aziende e una Masterclass

Firenze, 9 febbraio 2025 - A “Wine Paris 2025”, dal 10 al 12 febbraio, il Consorzio Vino Chianti terrà una Masterclass istituzionale che avrà come tema il Chianti Superiore. Una degustazione verticale di sette annate provenienti da tutte e sette le diverse zone di produzione del Chianti, che porranno l’accento sulle eterogenee espressioni del Sangiovese, attraverso questa categoria di produzione (Il Chianti Superiore) tanto versatile e moderna, quanto ancora non molto conosciuta. La degustazione sarà condotta da Charlie Arturaola, noto sommelier e personaggio del mondo del vino. Il Consorzio, presente con lo stand “Chianti lovers & Rosso Morellino”, torna all’evento parigino con 27 aziende, erano 7 nel 2024. Due i banconi istituzionali in rappresentanza di Chianti e Morellino, al bancone del Chianti saranno presenti 56 etichette della denominazione in rappresentanza di circa 30 aziende del territorio. “Arriviamo con prodotti di alto livello e questo ci dà la possibilità di poter affrontare i mercati mondiali con molta serenità - sottolinea il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi -. Il Chianti è una delle massime espressioni del made in Italy, il nostro vino si conferma sempre più ambasciatore nel mondo". “Wine Paris 2025” è realizzato nell’ambito dell’intervento SRG010 Anno 2023 Promozione dei prodotti di qualità del Complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)”