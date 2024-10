Willwoosh, il web come agorà. “I nonni? Sono troppi pochi, potrebbero insegnare qualcosa”

Firenze, 12 ottobre 2024 – Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh, è uno youtuber e content creator. È molto emozionato e racconta la sua esperienza sui social.

"Io ho iniziato per passione - e scherza - un motivo stupido, oggi si fa per soldi. E ho iniziato con l'idea che dipende da te e non per forza con i gatekeeper. Siamo figli della società della performance e invece il mondo del web è diverso".

"Il web - continua - è il presidio di chi ha qualcosa da dire, non solo i giovani. Forse sono anche troppo pochi i nonni, che qualcosa potrebbero insegnare. Tutti ci sentiamo creativi perché abbiamo preso da altri. A volte siamo i cartelloni pubblicitari senza niente dietro. Fondamentale è sapere la direzione in cui andare. Bisogna avere un messaggio, un po' di fortuna e saper sfruttare lo strumento".

"Se vuoi parlare – conclude – devi capire che ciò che succede sul web poi diventa reale. Se vuoi parlare di diritti ti deve interessare il diritto per te e per gli altri. Come io mi sono tanto speso per il referendum sulla cittadinanza. Il trend poi diventa reale".