Fabio Caressa al Next Gen Fest: "Il talento non basta senza l’impegno”

Firenze, 12 ottobre 2024 – Fabio Caressa ha aperto il panel del pomeriggio del Next Generation Festival. Lui è uno dei più importanti giornalisti sportivi e ha anticipato la sua presenza alla rassegna fiorentina perché stasera sarà ospite a Ballando con le stelle, dove ballerà con la moglie.

Caressa vuole mandare un messaggio molto forte ai giovani: “Il consiglio che posso dare è di non fermarsi e di trovare quello che è il proprio obiettivo e di fare sempre nuove esperienze perché è questo che ci forma”.

Fabio Caressa (foto Germogli)

Sulla sua chiave del successo ha detto che “il talento non basta, è importante l’impegno che ci si mette. Poi, da giovani il compito è avere il coraggio di scegliere e di portare avanti una visione diversa del mondo anche se tutti quanti ti dicono che non è il modo giusto di fare. Di spostarsi di collina, perché la vista da un’altra collina è sempre nuova, diversa, più profonda”.

Sui muri che si devono abbattere, invece, pensa che “i giovani siano molto propensi nell’abbattere i muri. Penso anche ai miei figli. Dobbiamo accettare la diversità e il diverso. Siamo una generazione che non è stata capace di farlo. Accettare l’altro è aprirsi a nuove realtà e così crescere. In una relazione bisogna essere attenti all’ascolto e avere un atteggiamento proattivo e non passivo”.

Sull’impegno delle istituzioni sullo sport dice: “Il primo passo è vedere lo sport allo stesso livello della cultura. L’ingresso nelle scuole e nelle università è molto importante. L’accesso allo sport è importante, anche per chi non se lo può permettere. Dobbiamo dare a tutti la stessa possibilità a tutti in questo paese”.