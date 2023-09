Wi-fi gratuito, svolta a Rufina Il centro storico farà da ’modem’

Rufina si connette. Con possibilità di navigare gratuitamente e direttamente dai luoghi pubblici del capoluogo. Interessate dal nuovo servizio sono una serie di zone centrali del capoluogo. Aree che fino ad oggi non offrivano questa possibilità. In piazza Umberto I° e nella piazza del Comune è infatti attivo da pochi giorni il nuovo servizio di Wi-Fi, fortemente voluto dall’amministrazione comunale nelle piazze e nelle strade del centro di Rufina. In questo modo tutti possono connettersi alla rete Wi-Fi del Comune di Rufina, nello specifico in via Piave ed in piazza Umberto I. La volontà del comune è poi quella di estendere ulteriormente il servizio.

Prossimamente, infatti, la copertura della rete Wi-Fi dovrebbe essere attivata anche nell’area della villa di Poggio Reale e nel quartiere I Piani, nella zona dello stadio. A livello pratico, per poter navigare sulla rete pubblica messa a disposizione dal comune occorre cercare la rete [email protected] Per utilizzarla è poi possibile utilizzare il proprio profilo Facebook o l’indirizzo email personale.

Tutto in modo decisamente semplice, veloce ed - anche - gratuito. Una novità importante per un’area come quella di Rufina. Che, in qualche modo, prosegue in quella sorta d’inversione di tendenza che ha sempre caratterizzato aree come quella della Valdisieve.

Una zona che, nel corso degli anni, ha progressivamente allentato quello che era il gap digitale rispetto ad aree più centrali. Una questione che, oggi, fortunatamente va sempre più riducendosi. Anche grazie ad iniziative come quella di Rufina. Dove da oggi le connessioni sono pubbliche, gratuite e sempre più semplici.

Leonardo Bartoletti