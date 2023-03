Firenze, nuovo episodio di degrado: water abbandonato in pieno centro

Il water abbandonato in strada

Firenze, 23 marzo 2023 – Un water in pieno centro storico, appoggiato per terra all’incrocio tra due vie del rione di Sant’Ambrogio, uno dei più frequentati a tutte le ore del giorno e della notte. Tra via Martiri del Popolo e via Pietrapiana, infatti, è apparso oggi verso l’ora di pranzo un vero water di ceramica, abbandonato in una zona pedonale e circondato da panchine.

La segnalazione arriva direttamente da un nostro lettore, uno dei tanti residenti del centro storico, indignato dall’episodio di degrado. Chiede spiegazioni, e con la classica ironia fiorentina ha apostrofato “sempre che non si tratti dell’installazione di qualche artista moderno”.