Voto, rivoluzione sosta auto . Cosa cambia per il referendum

Nuove disposizioni per la sosta intorno alla scuola primaria Luigi Casini a Pian di Mugnone durante le votazioni per il referendum, per evitare congestione del traffico. Questa scuola infatti, ospiterà ben cinque sezioni elettorali, (circa 3600 elettori contro i 1246 aventi diritto consueti), mentre i parcheggi nelle immediate vicinanze sono limitati. Dalle ore 7 di domenica fino alle 15 di lunedì 9 nelle aree intorno alla scuola sarà consentita la sosta per una durata massima di 30 minuti mediante esposizione del disco orario.

Esclusi dal provvedimento i mezzi delle Forze dell’Ordine, soccorso e automezzi che espongono il contrassegno per il trasporto disabili, scooter e moto. Si ricorda inoltre che gli elettori delle sezioni 7-8 e 9, che prima votavano presso la scuola di Caldine in ristrutturazione, devono richiedere la nuova tessera elettorale con l’aggiornamento dell’indirizzo del seggio di riferimento. La consegna avviene presso l’ufficio elettorale lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Inoltre durante le operazioni di voto, il ritiro potrà avvenire presso la postazione mobile fuori dalla Scuola di Pian di Mugnone.

