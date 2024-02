’Volti d’Africa’. La mostra fotografica al Bosco ai Frati

Il Bosco ai Frati, che conserva ed espone il Cristo Crocifisso di Donatello, non è nuovo a mostre importanti, che portano tantissime persone a visitare l’antico convento francescano. Da sabato 2 marzo, fino a a lunedì 1 aprile, nella "Sala dell’Incontro", sarà proposta una nuova iniziativa, una mostra fotografica, "Volti d’Africa", di Francesco Noferini. Ed è una mostra molto suggestiva e significativa. Il fotografo mugellano ha scattato molto durante i viaggi fatti in Africa – Costa d’Avorio, Burkina Faso, Togo -, insieme ad Assomis, l’Associazione Solidarietà Missionaria di Borgo), che da molti anni sostiene le opere di don Pasquale Poggiali. Noferini non è nuovo a esposizioni su questo tema: un suo bellissimo fotoreportage dedicato a bambini e donne sfruttate nel lavoro massacrante nella cava di Pissy, in Burkina, fu ospitato anche negli spazi dell’Istituto degli Innocenti. La mostra al Bosco ai Frati sarà inaugurata il 2 marzo ed è aperta sabato, domenica e festivi, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.