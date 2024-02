Vittorio Cecchi Gori sta meglio. Presto sarà dimesso, ha superato una grave crisi respiratoria

Vittorio Cecchi Gori sta meglio. L’ex presidente della Fiorentina, ricoverato da lunedì 12 all’ospedale Gemelli di Roma, sta migliorando, con i medici che lo hanno in cura che stanno provando a stabilizzarlo ulteriormente per permettergli quanto prima di fare ritorno a casa. L’ex proprietario del club viola era andato in ospedale per semplici accertamenti, poi però la situazione si era aggravata fino al ricovero in terapia intensiva a causa di una grave insufficienza respiratoria. Rita Rusic e Valeria Marini (nella foto), le donne della sua vita, si erano messe suibito in contatto con lo staff sanitario per seguire l’evolversi della situazione. Anche Giancarlo Antognoni si era espresso nei confronti di Cecchi Gori con un post sui social: "Ti auguro di riprenderti e rivederci presto".