Vita autonoma per i ragazzi disabili. Nove ospiti nei nuovi appartamenti

Sono quasi pronte a spalancare le porte i due appartamenti dedicati al ’Dopo di noi’: a Grassina 9 donne e uomini con disabilità potranno vivere in maniera autonoma e indipendente. Un progetto ambizioso, grande, fondamentale per dare a tante famiglie la certezza che i loro figli, ora e domani, avranno una casa accogliente e sicura in cui vivere, seguiti sempre da personale attento e preparato. Un luogo sicuro dove andare avanti da sé quando babbo e mamma non ci saranno più.

"Non c’è cosa più importante per un genitore", ricorda il sindaco Francesco Pignotti, annunciando che il taglio del nastro sarà lunedì 19 maggio alle 17,30. I due appartamenti sono nati nella struttura che fino a qualche anno fa ospitava gli uffici della Asl in via Dante Alighieri, in pieno centro abitato di Grassina. È stato ristrutturato grazie a 420mila euro di fondi Pnrr con un progetto annunciato dal 2022 e realizzato dal Comune. Nell’ex distretto dell’azienda sanitaria sono stati realizzati due alloggi separati muniti di camere, servizi, cucina e spazi comuni.

I nove ospiti saranno seguiti passo dopo passo nella quotidiana gestione della casa dalle associazioni di volontariato a cui verrà affidata la conduzione della struttura socio-sanitaria. Già nell’intitolazione i due appartamenti hanno una forte caratterizzazione simbolica e emotiva: si chiamano Marzia Fabiani e Fabio Bernardini, in onore di due grassinesi scomparsi poco tempo fa, ma indimenticabili.

"Sia Marzia, con le associazioni Orizzonti e gli Insuperabili e tantissimi altri progetti per la comunità, sia Fabio, con il grandissimo lavoro fatto con la Fondazione Nuovi Giorni – ricorda Pignotti - sono stati due esempi di impegno sociale, altruismo e generosità. Ci hanno dimostrato cosa significa darsi davvero da fare per gli altri". Casa Marzia e Casa Fabio nelle prossime settimane saranno arredate totalmente per poter accogliere i nove inquilini dal mese di settembre.