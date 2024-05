Visite alle fornaci mostre, eventi ed esibizioni

La città celebra il suo prodotto più conosciuto: è il weekend di "Buongiorno Ceramica" con la possibilità di visitare le fornaci e vedere live il lavoro degli artigiani del cotto. Stamani alle 11 sarà ainaugurata la mostra temporanea "Archeologia della produzione nel paese del cotto", dal ritrovamento di un prezioso nucleo di ceramiche rinascimentali. Sarà al Loggiato del Pellegrino fino al 31 maggio, poi nella Fornace Agresti. Sempre stamani alle 11,30 al Parco della Barazzina sarà inaugurata la "Panchina Lilla" per le cure dei disturbi alimentari. Sia oggi che domani la rassegna bandistica per le vie del centro e al Centro Paolieri la "Festa della Poesia". Aperto dopo tempo il Museo del Tesoro di Santa Maria. In programma anche la rievocazione della corsa Tavarnuzze-Impruneta con motoveicoli storici.

Ma.Pl.