Visarno Arena 2025. Ecco i Guns N’ Roses per un’estate da ricordare. Il Festival cresce ancora

Il cartellone dell’estate 2025 si sta costruendo e diventa ogni giorno più interessante. Dopo l’annuncio dei Green Day per domenica 15 giugno, ecco i secondi artisti che infuocheranno il palco della Visarno Arena nel 2025. Tutti pronti per i Guns N’ Roses, che arriveranno all’ippodromo per il Firenze Rocks giovedì 12 giugno per l’unica tappa italiana del loro tour "Guns N’ Roses: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things".

Ad aprire la data ci saranno le chitarre e i groove potenti dei Rival Sons, la band californiana nominata ai Grammy, che non segue gli schemi predefiniti del genere, ma che si spinge ogni volta ai suoi limiti.

I Guns N’ Roses tornano a Firenze dopo 7 anni. L’ultimo concerto al Firenze Rocks risale infatti al 2018, quando furono i protagonisti della seconda giornata del Festival e ospiti a sorpresa del concerto dei Foo Fighters il giorno successivo, quando si esibirono in It’s So Easy. Ma anche a due anni di distanza dall’ultimo concerto in Italia al Circo Massimo di Roma, avvenuto l’8 luglio del 2023.

Un tour, quello della band, che partirà il 23 maggio e che prevede ben 24 date tra Europa e Medio Oriente. Le prime, infatti, saranno in Arabia Saudita, poi Georgia e Lituania, ma anche Bulgaria, Turchia, Serbia e tutta l’Europa centrale, compresa Germania, Austria e Regno Unito. Porteranno sul palco i loro successi di sempre, dal loro album storico del 1987, Appetite For Destruction, fino a Use Your Illusion e Chinese Democracy, passando per i loro successi più grandi, come Sweet Child O’ Mine a Paradise City, passando per November Rain e Welcome To The Jungle.

Una rock band che fa nuovamente sognare gli appassionati del genere e conferma il Firenze Rocks come uno dei più grandi Festival a livello nazionale e europeo. Intanto, si aspettano nelle prossime settimane, gli headliner delle altre serate, oltre ai già confermati Green Day.

I biglietti per la giornata di giovedì 12 giugno saranno disponibili dalle 9 del 12 dicembre per gli iscritti a My Live Nation (a cui ci si può registrare gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app Firenze Rocks (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play).

Per tutti gli altri, invece, la vendita dei biglietti verrà aperta dalle 9 di venerdì 13 sui maggiori store online: ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

Re.Ce.