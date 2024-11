Violenza sessuale su un bambino, 30enne arrestato dalla polizia

Firenze, 29 novembre 2024 – L’orrore è emerso durante una visita medica all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze: violenze sessuali ripetute, certificate nei referti dei sanitari, ai danni di un bambino. Ovviamente, vista la gravità del fatto e la necessità di tutelare la vittima, non ci sono molti particolari su questa sconvolgente vicenda che emerge oggi a Firenze; si sa però che il bambino in questione avrebbe circa 10 anni e che l’uomo accusato di essere un orco è un 30enne straniero che non fa parte del suo nucleo familiare ma che tuttavia abitava con lui.

Dopo la visita al Meyer sono scattate subito le indagini della polizia: nei giorni scorsi la squadra mobile fiorentina ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 30enne.

L’uomo è indagato anche per il reato di corruzione di minore perché avrebbe mostrato alla vittima dei filmati pornografici.