Violentò una turista, pena ridotta per un 27enne: tre anni e sei mesi

Firenze, 17 febbraio 2025 – La Corte d'appello di Firenze ha ridotto la pena a tre anni e sei mesi per un 27enne nigeriano accusato di violenza sessuale nei confronti di una turista australiana, avvenuta in una discoteca nel centro storico del capoluogo toscano la sera del 18 giugno 2023.

In primo grado, il 27enne, difeso dall'avvocato Francesco Stefani, era stato condannato, con rito abbreviato a 4 anni di reclusione. La ragazza non si è costituita parte civile al processo. Quella sera, la giovane aveva bevuto e scherzato in compagnia di alcuni amici. Poi dopo aver litigato con uno di essi, si era messa a ballare da sola in pista. Il ragazzo l'aveva raggiunta e dopo qualche bacio e abbraccio, l'aveva seguita fino in bagno e, chiusa la porta a chiave, avrebbe approfittato di lei. Il 27enne, incensurato e con regolare permesso di soggiorno, era stato poi individuato e sottoposto a misura cautelare ai domiciliari.