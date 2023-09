Viola Park, splende il sole. C’è l’ok del genio civile

Ieri il Genio civile ha messo la firma sulla sanatoria presentata dalla Fiorentina. Sul Viola Park comincia davvero a splendere il sole: quello era l’ultimo atto ancora mancante per dichiarer definitivamente chiuso il procedimento. Il prossimo passo è l’esito del sopralluogo di giovedì: la Commissione comunale pubblico spettacolo dovrà concedere il definitivo via libera per l’agibilità di tutto l’impianto.

Ora che c’è già la data ufficiale per l’inaugurazione. La Fiorentina procederà al battesimo del Viola Park l’11 ottobre, quando il campionato sarà in pausa per gli impegni della Nazionale.

Una data sospirata da tempo dalla proprietà viola, prevista inizialmente per i primi giorni di settembre e poi via via slittata in avanti per i ritardi.

A fine mese, dunque ben prima dell’evento, l’impianto otterrà l’agibilità che ha fatto penare più a lungo del previsto. Quindi sarà possibile tagliare il nastro ufficialmente.

Nell’occasione del battesimo il Viola Park sarà intitolato a Rocco Commisso, un omaggio che la dirigenza ha voluto fare al presidente della Fiorentina.

I dettagli sono ancora tutti da scoprire. E succederà nei prossimi giorni, approssimandosi alla fatidica data. Ormai il traguardo è vicino. Da quel momento il club potrà aprire le porte ai tifosi. Sicuramente per le partite della Fiorentina femminile e della Primavera, ma anche per gli allenamenti della prima squadra.