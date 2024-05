Vino: il premio Gambelli all'enologo Ovidio Mugnaini

San Gimignano (Siena), 16 maggio 2024 - È il toscano Ovidio Mugnaini l'enologo under 40 ad aggiudicarsi la XII edizione del premio dedicato a Giulio Gambelli, il maestro del Sangiovese scomparso nel 2012. Il riconoscimento, promosso da Aset Toscana (Associazione stampa enogastroagroalimentare Toscana) e dal network di giornalisti "Igp I Giovani promettenti", è stato consegnato oggi a San Gimignano (Siena) in occasione della seconda edizione di Regina ribelle - Vernaccia di San Gimignano Wine Fest, evento promosso dal Consorzio di tutela della Vernaccia di San Gimignano Docg. Il riconoscimento, spiega una nota, premia ogni anno l'enologo il cui lavoro abbia saputo incarnare al meglio l'idea di vino portata avanti da Giulio Gambelli: esaltazione delle tipicità di ogni vitigno, delle caratteristiche del territorio e dell'annata vendemmiale. A consegnare il riconoscimento il presidente di Aset, Leonardo Tozzi, insieme ai familiari di Giulio Gambelli e al sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci. Classe 1984, nato a Poggibonsi (Siena), Mugnaini ha iniziato a muovere i primi passi in agricoltura insieme al nonno paterno Ezio, una passione, quella per il territorio chiantigiano e l'enologia, proseguita negli anni che lo ha portato a diplomarsi all'istituto agrario di Siena e a laurearsi con il massimo dei voti all'università di viticoltura ed enologia di Firenze. Dopo alcune esperienze in Trentino ed in Toscana, affianca all'azienda di famiglia, che ancora segue, il lavoro in Chianti classico con "La Sala del Torriano" a San Casciano Val di Pesa (Firenze). La prossima edizione del premio è in programma a Firenze nel febbraio 2025 in occasione della Chianti Classico Collection.