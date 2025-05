Subbuteo Club La Signoria Firenze: Nuova sede e successi nei tornei

Nuova sede e numerose attività per il Subbuteo Club La Signoria Firenze. Nel torneo inaugurale, in via degli Olmi 49 a Calenzano, con 18 campi e 4 telecamere per la ripresa delle gare erano presenti giocatori provenienti da diverse province toscane e non solo. Finalissima tra Maurizio Pugi e Mirko Cappelli, due accreditati giocatori del circuito, con partita vinta dal padrone di casa il fiorentino Pugi del Subbuteo Club La Signoria.

In trasferta il club biancorosso è stato impegnato al torneo ‘Città di Castelfiorentino’ valido come tappa del Grand Prix Toscana. Ben sette i fiorentini presenti con ottimi risultati: Pugi, Fornaciai, Lastrucci, Bambagioni, Randelli, Corsi e Lombardi. Su tutti l’eccellente secondo posto di Lorenzo Randelli, finalista del livello Cadetti.

Si sono poi giocate le fasi finali della Lega Amici Subbuteo, un circuito che vede affiliati sette club: sei toscani (La Signoria, Valdarno, Maremma, Volterrana, San Niccolò, Villains) ed uno ligure Osc Lunetia di Sarzana. Ogni club si occupa di organizzare il proprio campionato interno in rappresentanza di una competizione nazionale europea e ciascun giocatore sceglie e si abbina ad una squadra (per esempio il Bayern Monaco è abbinato a Mario Rossi oppure la Fiorentina è affidata a Giulio Bianchi). A seconda del piazzamento stagionale si accede a Champions, Europa e Conference League.

In Champions League (la competizione regina) splendida vittoria nella finalissima per Jonathan Bambagioni (Subbuteo Club La Signoria Firenze) per 3-2 su Iuri Rampi (Subbuteo Valdarno). In Europa League il trofeo è stato conquistato da Chiti (Club Maremma) su Pieroni (San Niccolò). In Conference League derby tutto a tinte Maremma Club Subbuteo con vittoria di Mazzau nella finale su Carlucci col risultato di 2-1.

In programma un’intensa attività anche a maggio e giugno, con il club fiorentino che ha sempre le iscrizioni aperte e attende nuovi soci per un gioco da tavolo ‘a punta di dito’ che sta tornando agli antichi splendori e con un numero di tesserati in costante crescita.

Francesco Querusti