Barberino Tavarnelle supera Ideal Club Incisa 2-0 e vola alle finali regionali

BARBERINO T. 2 IDEAL CLUB INCISA 0

BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Guerri, Mezzetti, Panerai, N. Sarti Ghelli (66′ Cubillos), Ruffo, Corti, Bianchi (70′ Calosi, 81′ Mamma), Bellosi (89′ Morina). A disp. Cianti, M. Sarti, Sartoni, Ferraro, Bini. All. Temperini.

IDEAL CLUB INCISA: Palagi, F. Mazzeschi, N. Mazzeschi (75′ Galanti), Tortoriello, Giusti, Masi (58′ Molinu), Bestrova (81′ Autiero), Espinosa (81′ Verdun), Merola, Cassigoli, Fortunati (75′ Bencivenni). A disp. Arnetoli, Rotondi. All. Martelloni.

Arbitro: Calvani di Prato.

Marcatori: 72′ Corti, 91′ Cubillos.

FIRENZE - Il Barberino Tavarnelle batte 2-0 l’Incisa sul neutro delle Due Strade e vola alle finali regionali dei play off. Le reti sono state segnate da Corti e Cubillos (nella foto), mostrando una superiore caratura tecnica. Ora il Barberino Tavarnelle dovrà affrontare il Fornacette Casarosa vincitore dei play off girone D domenica prossima in campo neutro.

La prima parte della gara è stata equilibrata, poi il Barberino è andato in vantaggio nella ripresa con Corti, sigillando poi il risultato con il suo giocatore più esperto e rappresentativo quale Cubillos. L’Incisa ha reagito e attaccato a pieno organico, ma senza trovare le giuste conclusioni, con una coda polemica per l’espulsione del tecnico Martelloni, causa rigore negato.

F.Que.