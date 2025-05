Ciclismo fiorentino: Team Hopplà, Vangi Calenzano e Iperfinish dominano la stagione

I primi 70 giorni di attività hanno eletto nel ciclismo fiorentino tre società regine. Tra gli élite-under 23 il Team Hopplà con 7 vittorie, negli juniores il Team Vangi Calenzano con 4, nella categoria allievi la Iperfinish con 7 successi. L’Hopplà ha confermato anche nel Campionato Toscano in Valdarno, il suo brillante avvio di stagione dominando la gara con 4 atleti nei primi 5 tra cui i due toscani di residenza che hanno vinto i titoli, Matteo Regnanti per gli élite e Riccardo Lorello per gli under 23. Manenti è a quota 3 vittorie, mentre con 2 ci sono Bruno e Lorello. Un bilancio che comprende anche diversi piazzamenti e che pone la società fiorentina al vertice della categoria come numero di vittorie ottenute in campo nazionale. Sicuramente in attivo anche il consuntivo del Team Vangi Calenzano del presidente Fabrizio Vangi, che ha un organico in grado di puntare al successo su ogni tipo di percorso. Alle affermazioni colte da Andrea Meloni, Pietro Scottoni, Giacomo Sgherri e l’ultima dal terzetto formato da Tarallo-Sgherri-Bolognesi nella cronosquadre in Emilia, ci sono da aggiungere una quindicina di piazzamenti nei primi cinque. Numeri importanti per la squadra dei Ds Matteo Berti e Rolando Ricciardi in vista di prossimi obiettivi.

Scendiamo negli allievi per dare risalto alla serie di risultati positivi ottenuti dalla Iperfinish a conferma delle previsioni della vigilia. Le doppiette del campione toscano in carica Lorenzo Luci e di Emanuele Favilli, i successi di Edoardo Agnini, Tommaso Roggi e Marco Spanio, la dozzina di piazzamenti conseguiti offrono la misura della forza della squadra allenata da Francesco Casagrande ed Elia Favilli (due ex professionisti) e guidata dai due direttori sportivi Luci e Roggi.

Antonio Mannori