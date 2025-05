Koshi Narita trionfa al Gp Città di Cortona: primo giapponese vincente in Toscana

di Antonio MannoriC’è un talento emergente arrivato dal Giappone: è lo studente di 17 anni Koshi Narita vincitore in volata su quattro compagni di fuga del Gp Città di Cortona riservato agli juniores. Mai in precedenza, almeno a nostra memoria, un atleta del Sol Levante si era affermato in Toscana. Dopodomani, mercoledì, volerà in Giappone e nella nostra regione tornerà a luglio quando sarà tesserato dal Team Franco Ballerini del presidente fiorentino Franco Miniati, diretto dall’ex professionista Luca Scinto. Dopo la sua vittoria, per Koshi Narita tanti complimenti alla partenza della gara di Stabbia, ultimo suo impegno in Toscana, mentre oggi, lunedì, alle 11, nella Sala Giuliano dell’azienda Neri Sottoli, sarà premiato con un riconoscimento particolare dal presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, Luca Menichetti.

Il primo fine settimana di maggio ha proposto tra gli esordienti le vittorie in Valdarno degli esordienti Mattia Meniconi della Polisportiva Albergo che ha regolato in volata Battistelli e Della Polla nella gara del primo anno, mentre in quella del secondo anno ha prevalso Liberomario Maffei della Coltano Grube su Iacopi e Festuccia. Nella corsa allievi nuova vittoria, l’ottava della Iperfinish, con Andrea Mori in volata su Paris, Fiacco, Ferraro e Favilli. L’arrivo in salita ha esaltato Mori che ha messo tutti in fila.

Tra gli juniores in evidenza nel Giro di Abruzzo a tappe, il fiorentino Niccolò Iacchi, Gaggioli e Proietti Gagliardoni. Infine altra gara in Valdarno, il Memorial Daniele Tortoli per élite e under 23 con successo del versiliese Tommaso Dati della Biesse Carrera che ha regolato in volata i tre compagni di fuga Christian Bagatin e il toscano Edoardo Cipollini della MBHBank Ballan Colpack, e Bessega. La gara con 168 partenti è stata condotta ad oltre 44 di media.

Non si è purtroppo concluso purtroppo a Stabbia il Campionato Provinciale Fiorentino della categoria juniores a seguito di un incidente mortale avvenuto durante la corsa. I corridori (100 i partenti di 21 squadre) erano tutti in gruppo al chilometro 47 di gara quando una staffetta motociclistica della scorta tecnica alla gara si scontrava frontalmente con un furgone che proveniva in senso inverso. L’incidente è avvenuto lungo il tratto in salita da Lazzeretto a Cerreto Guidi. Il motociclista, Piero Pratesi, 66 anni, abitante a Biscolla di Montecatini Terme nonostante i soccorsi immediati sul posto del medico di corsa, e l’intervento dell’elicottero che lo ha condotto a Careggi, è deceduto durante il trasporto in ospedale. La gara naturalmente al quel punto è stata sospesa.