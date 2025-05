Sestese trionfa 3-0 contro Castelnuovo Garfagnana e accede alla fase nazionale

SESTESE

3

CASTELNUOVO G.

0

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Pisaniello, Pisaneschi, Biodi, Cirillo (90’Sarr Papa), Dianda, Safina, Berti (86’ Robi), Ciotola (70’ Casati), Ermini (60’ Manganiello). All.: Polloni.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Casci, Lunardi (72’ Filippi), Tocci (50’ Magera), Leshi, Ramacciotti, El Hadoui, Cecchini, Camaiani (85’ Fruzzetti), Grassi (66’ Campani), Gabrielli (77’ Fall). All.: Landi.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Marcatori: 3’ Ermini, 48’ Biondi, 73’ Dianda.

Note: ammoniti: Biondi, Ramacciotti, Ermini, Leshi, Cecchini, Ramacciotti.

PORCARI – Con una prestazione di qualità la Sestese nello spareggio play off del girone A, abbatte l’ostacolo Castelnuovo Garfagnana e guadagna il pass per accedere alla fase nazionale contro una squadra Umbra (25 maggio-1 giugno) ancora da definire. Alla formazione di Polloni bastava un pari, ma a ogni ripartenza e a ogni duello, ha dominato con una superiorità tecnica mai stata in discussione. Con questa nuova impresa la Sestese ha confermato di possedere quelle qualità tecniche di migliore seconda squadra del girone A. Al pronti e via si sblocca il risultato: Ciotola (3’) manda al tiro Ermini (nella foto) che con un delizioso pallonetto brucia Biggeri. Allo scadere del 1° tempo, su azione da calcio d’angolo, Biondi non sbaglia il gol del raddoppio. Nella ripresa, al 73’ su un’eccellente azione dalla destra, Casati manda al tiro Dianda che firma l’ultimo sigillo.

G.Pul.