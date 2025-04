Vince la Toscana del libro. Due treni per 800 lettori

Toscana protagonista al Salone del libro di Torino. Con due treni che porteranno gratuitamente ottocento lettori alla più importante fiera dell’editoria italiana, prevista dal 15 al 19 maggio, a Lingotto Fiere. Si fa sempre più forte la presenza della Regione e dell’editoria locale al Salone, dopo che Giunta e Consiglio, congiuntamente, hanno approvato la propria partecipazione articolando una serie di iniziative, ancora più ricche dell’anno scorso e con tante novità: uno stand espositivo di 150 metri quadrati, allestito nel padiglione Oval; due treni di lettori che partiranno sabato 17 maggio; due bandi a sostegno alla partecipazione degli editori toscani (uno emanato dalla Giunta e uno dal Consiglio).

"Accompagniamo la presenza della Regione Toscana al Salone con la frase ’Leggere liberi leggere tutti’ – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani -che esprime una precisa convinzione: leggere è insieme un piacere e un diritto, leggere fa bene a ognuno di noi e fa crescere le nostre comunità. Per questo noi scommettiamo sulla Toscana dei lettori, oltre che sulla Toscana da leggere".

"Dopo il successo del treno dei lettori dello scorso anno - ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo - quest’anno raddoppiamo con due treni che partiranno dal cuore e dalla costa. Un modo concreto per permettere a tanti di vivere in prima persona la magia del Salone". "In questa legislatura - ha detto Cristina Giachi, presidente della Commissione istruzione del Consiglio - la promozione della lettura ha avuto nuovo slancio. Lo stand della Toscana al Salone sarà il luogo d’incontro dei protagonisti di questo impegno fatto di progetti come la proposta di legge al Parlamento ‘Leggere Liberi’, di iniziative a sostegno della lettura realizzare con i comuni toscani, di collaborazione con le scuole del nostro territorio". "’La Toscana delle Donne’ non è solo una rassegna di eventi ma un progetto speciale e un grande laboratorio di creatività - ha proseguito Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione e ideatrice proprio de "La Toscana delle Donne" - capace di dare gambe alla battaglia dei diritti, con nuovi linguaggi e modi di raccontare. Sono felice che sia rappresentato a questo Salone 2025".

I due treni partiranno sabato 17 maggio prossimo dalle stazioni di Livorno, Pisa, Chiusi, Arezzo e Firenze, per arrivare a Torino Lingotto. Il viaggio è finanziato da Giunta e Consiglio regionali e i posti saranno prenotabili gratuitamente dalle 9 di quest’oggi al link www.capviaggi.it/landing-page/partecipa-ai-treni-dei-lettori/. Sui vagoni ci sarà l’animazione a cura della Fondazione Archivio diaristico nazionale che, con il coinvolgimento dei gruppi di lettori DiMMi, metterà a disposizione alcune testimonianze tratte da diari di migranti. Ci saranno sessanta ragazzi del Premio Giovani poeti Von Rezzori e trentacinque dell’associazione Macramè-Porto delle Storie. I due treni charter per Torino, come detto, potranno ospitare fino a un massimo ottocento lettori.

Tra gli sponsor, anche Unicoop Firenze, a cui sono stati riservati quaranta posti. Passando agli stand della Regione, saranno quarantasei gli editori toscani presenti. Di questi, diciassette hanno aderito al bando della giunta e avranno uno spazio autonomo; ventinove, aderendo al bando del Consiglio, avranno invece uno spazio condiviso, che ospiterà anche le pubblicazioni delle quattro Unipress toscane e del Gabinetto Vieusseux. All’organizzazione hanno collaborato Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione. Tantissimi gli eventi che si svolgeranno nei vari giorni di Salone a Torino fra dibattiti, talk, letture e presentazioni di libri.