Villa Rucellai e piazza della Resistenza. Via ai cantieri per la riqualificazione: "Porta d’accesso? Un giardino verde"

di Pier Francesco Nesti

Lavori a pieno ritmo nel cantiere che porterà alla riqualificazione di Villa Rucellai con lo spostamento della biblioteca da Villa Montalvo. Un progetto reso possibile grazie ai fondi Pnrr che consentiranno di dare un nuovo volto allo storico edificio che attualmente ospita alcuni uffici comunali, compreso quello del sindaco, destinati tutti a spostarsi in piazza Dante.

Non solo, perché nel lotto in questione, quello relativo alla parte settecentesca della villa, rientra tutta l’area compresa fra piazza della Resistenza, via XXV Aprile e il parcheggio di via Masaccio. Con alcune novità di rilievo come, per esempio, la cancellazione dalla toponomastica cittadina di via XXV Aprile e la realizzazione di una nuova arteria stradale (con parcheggi) che collegherà direttamente, a senso unico, via Rucellai con via Tesi, strada in questo periodo in cui è stato invertito il senso di marcia proprio per consentire l’apertura del cantiere e l’inizio dei lavori. Un intervento che, come ci ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, ridisegnerà tutta la zona circostante alla villa.

"Per accedere a Villa Rucellai – ha detto l’assessore – ci sarà un vero e proprio giardino, collegato direttamente a quella che era l’area verde di piazza della Resistenza con la piantumazione di nuovi alberi", che andranno così a compensare quelli che è stato necessario abbattere. Fra gli obiettivi principali del progetto, a maggior ragione dopo i danni causati dall’alluvione a Villa Montalvo, lo spostamento della biblioteca all’interno di Villa Rucellai, con l’apertura del cantiere prevista fra tre settimane e la conclusione dei lavori fra novembre e dicembre.

Tutto questo insieme al recupero della parte quattrocentesca della villa: due progetti distinti l’uno dall’altro per un importo complessivo di 7.200.000 euro (5.031.745 finanziati dal Pnrr e 2.168.255 direttamente dal Comune di Campi) per quella che, nelle intenzioni dell’amministrazione, vuol diventare una ‘Cittadella della cultura’. E un nuovo volto lo avrà anche la zona di via Masaccio. Con il parcheggio anche in questo caso ‘ridisegnato’ rispetto al presente e la possibilità di accedere direttamente a via Don Gnocchi in modo da creare continuità in tutta l’area di sosta.