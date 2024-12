Villa Pandolifini a nuova vita. Sarà hub polifunzionale e artistico. Via all’affidamento per 49 anni

L’Agenzia del Demanio ha affidato in concessione per 49 anni Villa Carducci Pandolfini a Legnaia alla società Undicicinque srl. nell’ambito dei Progetti a Rete. Si tratta di iniziative di rigenerazione di edifici del patrimonio pubblico che coinvolgono i privati affinché investano per valorizzarli dal punto di vista economico, sociale e culturale. Il progetto presentato dalla società vincitrice di un bando pubblico, prevede che la villa sia trasformata in un hub polifunzionale per attività artistiche e socio culturali, gastronomiche, congressuali e fieristiche, un luogo per la comunità, ma anche centro di servizi per il territorio. Villa Carducci Pandolfini nasce come dimora extraurbana ed è composta da più edifici disposti a ferro di cavallo che si aprono su un cortile centrale e un giardino/orto. In particolare, gli edifici in concessione costituiscono una parte del più ampio compendio che comprende anche il Salone degli Uomini e delle Donne Illustri, affrescato da Andrea del Castagno gestito dal Ministero della Cultura.