Villa Lambertini . Sull’asta è pendente un contenzioso legale

Sull’asta di Villa Lambertini pende un contenzioso legale. Nel bando per la messa all’incanto con base di partenza di 3,86 milioni di euro, la provincia di Forlì Cesena, proprietaria dell’immobile, ricorda che nell’edificio è pendente alla Corte d’Appello di Firenze un contenzioso tra la proprietà e la "La Magnolia Srl" che in questo storico immobile di Bagno a Ripoli esercita l’attività di Rsa sotto l’insegna "Villa Santa Teresa". Come si legge nel bando, "il complesso immobiliare è stato concesso in parte in locazione con contratto scaduto il 31/12/2015 e in parte in comodato con contratto del 19/12/2001 con scadenza il 31/12/2026. In merito alla porzione in comodato, è in corso un contenzioso in quanto la Provincia ne ha chiesto la restituzione anticipata". Le offerte per l’immobile ereditato dalla provincia di Forlì Cesena dall’ingegnere Giuseppe Pedriali insieme ad altri beni in Toscana, scadono il 18 aprile alle 11.