Villa Costanza, svolta sicurezza. Guardie giurate e controlli notturni

Villa Costanza, sorveglianza speciale per le feste natalizie. E’ la decisione presa durante tavolo tecnico tenutosi ieri mattina in Prefettura.

Alla riunione presieduta dal prefetto Francesca Ferrandino, hanno partecipato i vertici provinciali di polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, l’assessore alla sicurezza di Firenze, Andrea Giorgio, i comandanti della polizia municipale di Firenze, Francesco Passaretti e Scandicci, Giuseppe Mastursi, la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, l’assessore alla Sicurezza Lorenzo Vignozzi, i rappresentanti di Autostrade per l’Italia e della società Unipark srl, che gestisce il parcheggio scambiatore.

La decisione è stata quella di potenziare la sicurezza nell’area fin da venerdì e per tutte le feste natalizie fino al 7 gennaio. Poi ci sarà un nuovo incontro per definire un nuovo piano strutturale continuativo a tutela dell’area, anche grazie all’utilizzo di tecnologie e videocamere di sorveglianza.

Nel dettaglio, il piano in vigore prevede l’impiego di un numero di guardie giurate, definito dalle forze di polizia e comunicato alla società privata incaricata della gestione del parcheggio.

Inoltre, ogni notte, dalle 24 alle 6, saranno incrementati i controlli mirati sui punti del parcheggio considerati più a rischio.

A queste misure si somma un sistema di telecamere già attive h24, che saranno oggetto di discussione nel prossimo tavolo, perché dovranno essere rese ancora più efficaci in termini tecnologici per il rilevamento e la condivisione dei dati con le forze dell’ordine.

"La sinergia e la tempestività con cui la prefettura ha guidato questo percorso a favore della sicurezza dei cittadini a partire dal periodo natalizio – ha detto la sindaca di Scandicci Claudia Sereni –, testimonia il forte interesse pubblico, la cura e l’efficienza che gli attori territoriali, ciascuno per sua competenza, possono dare anche in termini di sicurezza quando lavorano insieme. Per Scandicci e l’area metropolitana è un importante passo avanti, che dovrà essere da stimolo anche per ulteriori provvedimenti sul tram e sul territorio cittadino. In particolare per Scandicci in questo momento su piazzale della Resistenza, dove insiste una delle fermate della tramvia tra le più frequentate e vissute".

Ha aggiunto l’assessore fiorentino, Andrea Giorgio: "Il parcheggio di Villa Costanza è una importantissima infrastruttura per la mobilità sostenibile in città. Per questo le misure decise oggi rappresentano un elemento di grande rilievo: sono tante le persone che ogni giorno utilizzano la tramvia per raggiungere sia il centro che altre zone della città partendo da Villa Costanza. La sicurezza è un diritto di tutti e questa iniziativa va nella giusta direzione".

