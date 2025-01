Villa Costanza, obiettivo sicurezza: "Controlli, ora serve la proroga"

Villa Costanza, entro fine mese il nuovo incontro in prefettura per strutturare i controlli. L’annuncio è stato dato in consiglio comunale dall’assessore alla Polizia municipale, Vignozzi, che ha risposto a un’interrogazione di Scandicci Civica.

"I risultati – ha detto Lorenzo Vignozzi – sono assolutamente positivi, dal controllo del territorio alla riduzione drastica dei vandalismi e dei furti su auto nella zona. Bisogna ringraziare il prefetto per aver risposto alla sollecitazione della sindaca. Insieme hanno dato un impulso alla risoluzione del problema che era stato segnalato a più riprese dai cittadini".

Una battaglia, quella della sicurezza nei parcheggi di villa Costanza (quello autostradale e quello pubblico) che adesso dovrebbe trovare conferma nella prosecuzione del servizio di presidio del territorio. Prima di Natale, al termine di un vertice in Prefettura, venne introdotto il servizio di controllo diurno da parte di due guardie giurate armate. I vigilantes avevano il compito di pattugliare sia l’area di sosta pubblica che quella interna all’autostrada. Da mezzanotte alle 6 di mattina invece sono stati i carabinieri a controllare o con servizio incrementati e controlli mirati.

L’avvio della sperimentazione è stato confortante. Nel periodo delle feste, secondo le forze dell’ordine, vandalismi e furti su auto si possono contare sulle dita di una mano. In più i carabinieri hanno sequestrato stupefacenti e messo a segno un paio di operazioni mirate proprio per fermare il traffico e lo spaccio di droga. Il piano per la sicurezza è stato attivato il sei dicembre ed è terminato il 7 gennaio.

Il prossimo passo sarà attendere il nuovo comitato per la sicurezza presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino. Nella scorsa riunione furono coinvolti i vertici provinciali delle forze dell’ordine gli assessori alla sicurezza di Firenze e Scandicci, i comandanti della municipale di Firenze e Scandicci, Francesco Passaretti e Giuseppe Mastursi, la sindaca Sereni, il vicesindaco Zadeh, i rappresentanti di Autostrade per l’Italia e della società Unipark srl, che gestisce il servizio di parcheggio. In prospettiva ci potrebbe essere la prosecuzione del presidio da parte delle guardie giurate e provare a definire un nuovo piano strutturale continuativo a tutela dell’area, anche grazie all’utilizzo di tecnologie e videocamere di sorveglianza.

Fabrizio Morviducci