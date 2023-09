Un gioiello di architettura nel Chianti: villa Brody-Monsani è in vendita

Strada in Chianti (Firenze), 20 settembre 2023 – Per acquisirne la proprietà servono 1,6 milioni di euro, ma per qualcuno potrebbe decisamente valerne la pena. E’ in vendita la celebre villa Brody-Monsani, sulle colline del Chianti, dimora d'autore del famoso architetto Roberto Monsani, considerato uno dei maggiori esponenti dell'architettura moderna. L’edificio si trova a Strada in Chianti, nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze.

6 foto Villa Brody-Monsani è in vendita

La storia narra che la villa fu costruita nel 1972 per volontà di Alexander Brody, ricco uomo d'affari statunitense, per sfruttarla come casa vacanze insieme a sua moglie. Il progetto venne realizzato dal famoso architetto fiorentino Roberto Monsani, che durante i lavori si innamorò della consorte di Brody, divenendo in seguito il suo secondo marito, tanto da vivere con lei nella villa fino alla sua morte.

L'immobile è un magnifico esempio di modernità architettonica, con elementi tipici architettonici degli anni '70, e totalmente avulsa dal tradizionalismo e dalla tipicità dell'architettura fiorentina, ed è in vendita, con mandato esclusivo affidato a Building Heritage - Forbes Global Properties. Dotata di tre camere da letto e quattro bagni, per una superficie totale di 300 metri quadri, la villa è circondata da un parco privato di sette ettari, con bosco e ulivi, ed un piccolo lago.

Monsani, che 'firmò' le celebri ville di Roccamare, a Castiglione della Pescaia (1963), le ville Bertini, Verusio, Fraschetti e Baldassini (1972) e i lavori per la casa di moda Ferragamo e per la ditta Acerbis, con villa Brody ha realizzato l'opus magnum della sua carriera di architetto. "Villa Brody rappresenta un oggetto unico nel suo genere, proprio per il contesto dentro cui è inserita - spiega Cinzia Romanelli, ceo di Building Heritage - Forbes Global Properties -. Siamo molto felici di poter offrire ai nostri clienti una dimora di così grande prestigio, elogiata e presentata come un capolavoro di architettura dell'epoca sulle pagine delle più autorevoli riviste del settore”.