Donna soccorsa in piazza della Signoria, i vigili del fuoco la calano dalla finestra su una barella

Firenze, 27 maggio 2024 – Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio in una affollatissima piazza della Signoria. Poco prima delle 17 una donna ha avuto bisogno di soccorso in un palazzo in via delle Farine.

Visto che era impossibile far passare la barella dalle scale dell’edificio, i vigili del fuoco hanno utilizzato un’autoscala per raggiungere la donna che è stata immobilizzata, messa su una barella e fatta calare dalla finestra.

Al termine della manovra l’infortunata è stata consegnata al personale sanitario per il trasporto in pronto soccorso.