Calenzano, a fuoco due furgoni in via Zanella. La situazione

Firenze, 9 gennaio 2024 – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 15:10 nel comune di Calenzano in Via Zanella, per l’incendio di due furgoni situati nelle immediate vicinanze dell’edificio industriale. Le cause non sono state al momento rese note.

Sul posto due squadre e un’autobotte che hanno estinto l’incendio prima che questo potesse propagarsi all’interno dell’edificio.