Incendio in abitazione, zero feriti

Sono occorse diverse ore, alle squadre intervenute, per domare un incendio sviluppatosi nell’area collinare di Calenzano, in località Casaglia. I vigili del Fuoco del Comando di Firenze, Distaccamento di Barberino del Mugello, di Calenzano, di Firenze Ovest e della sede centrale hanno cominciato ad operare in zona dalle 20,45 di domenica con tre squadre e altri automezzi in supporto. Dopo avere raggiunto l’abitazione ed effettuato la rimozione di alcuni pannelli solari posizionati sul tetto dell’edificio hanno poi proceduto alla rimozione dei laterizi e dei materiali di coibentazione sottostanti del tetto ventilato riuscendo ad estinguere l’incendio alle 1 di ieri. Successivamente sono proseguite le operazioni di bonifica. Non ci sono state, per fortuna, persone coinvolte e anche i danni alla struttura sono limitati alla non fruibilità di alcuni vani al primo piano della colonica.