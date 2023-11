Videomaker, i corsi di formazione. Al via domani a ’La carrozza 10’

La Carrozza 10 parcheggiata nel giardino del teatro di Antella è sempre più un "vagone creativo": dalle pareti di metallo del vagone ferroviario ormai dismesso e diventato bistrot, oltre a ospitare mostre, incontri, presentazioni e anche cene cultural-gastronomiche, nasce un’idea di formazione di un’arte particolare come il videomaking. Da domani Comune di Bagno a Ripoli, Coop.21 e Carrozza 10 con il contributo del Consiglio regionale organizzano un progetto gratuito per formare giovani creator nel realizzare in maniera creativa e dinamica contenuti video indirizzati al campo della pubblicità o dell’intrattenimento.

Dato che la carrozza non è adatta ad ospitare questo tipo di corsi, il corso si svolgerà in sala consiliare nel palazzo comunale. Giacomo Helferich, laureato in giornalismo e comunicazione digitale, videomaker dal 2018, e Federico Fontana, videomaker fiorentino che dal 2015 organizza corsi di formazione professionali e produce video, terranno le lezioni a partire da oggi alle 17.

Il primo incontro è introduttivo, con proiezioni di cortometraggi e produzioni video dei due speciali professori.

Il 23 novembre si parlerà di ambiti di applicazione del videomaking per poi passare all’inquadramento della figura del videomaker, agli elementi base della tecnica e via via fino a realizzare un proprio documentario e proiettarlo pubblicamente. Il progetto "Vagone creativo", vincitore del bando "Fermenti in Comune" di Anci nazionale e servizio civile universale, è aperto a tutti. Info e iscrizioni: [email protected] o 055-630089.

Manuela Plastina