Vicchio, sito più efficace e servizi online. Dal Pnrr 150mila euro al Comune

Vicchio (Firenze), 1 settembre 2023 - Oltre 150mila euro: è questo l’importo destinato al Comune di Vicchio grazie al Pnrr per il progetto “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, che prevede interventi di miglioramento dei siti web e dei servizi digitali. Grazie al finanziamento di NextGenerationEU, la cui dotazione complessiva da parte dell’Unione europea è di 280 milioni di euro, al Comune di Vicchio vengono assegnati 155.234 euro che servono a mettere in campo miglioramenti per la fruizione del sito web comunale. Lo scopo, si legge nella scheda del progetto, è far sì che tutti i cittadini ricevono le medesime e più recenti informazioni rispetto all’amministrazione locale, ai servizi che essa eroga al cittadino, alle notizie e ai documenti pubblici dell'amministrazione stessa. Al tempo stesso è previsto un miglioramento anche per i servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell’Amministrazione o effettui un adempimento verso la stessa Amministrazione. Per quanto riguarda il sito l’obiettivo di questo avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale, e in conformità con le linee guida emanate in tal senso. Il modello standard per i siti dei Comuni è stato realizzato grazie a un processo di ricerca, progettazione, sviluppo e validazione a cura del progetto “Designers Italia”, all’interno della collaborazione tra il Dipartimento della trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale. Il modello per i siti dei Comuni non solo favorisce il rispetto delle normative vigenti ma anticipa anche alcuni standard a livello europeo di trasparenza e centralità dell’utente. Per il capitolo servizi digitali, invece, sono cinque le “famiglie” di interventi che possono essere sviluppate: da permessi e autorizzazioni a domande con graduatoria, passando per servizi a pagamento, vantaggi economici e pagamenti dovuti. “Grazie al progetto ‘Esperienza del cittadino nei servizi pubblici’ - spiegano Laura Bacciotti, vicesindaco di Vicchio e Rebecca Bonanni, assessore con delega all’Innovazione tecnologica - il nostro Comune potrà migliorare il sito web e aprirsi a nuovi servizi digitali, nell’ottica di una miglior interazione tra cittadini e Pubblica amministrazione. I duri mesi della pandemia ci hanno fatto capire, una volta di più, quanto sia fondamentale per gli Enti pubblici avere siti web chiari e in grado di dare risposte alle esigenze della popolazione. Crediamo molto in una Vicchio più smart e accessibile e siamo convinti che anche il Comune debba fare la propria parte”.